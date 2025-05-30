أسعار جديدة للذهب

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تراجعت أسعار خلال تعاملات الجمعة، مع ترقب الأسواق صدور قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي لشهر أبريل في وقت لاحق اليوم، للتعرف على السياسة النقدية في .وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.75% أو 25.1 دولار عند 3292 دولارًا للأوقية.وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.55% أو 18.15 دولار عند 3299.79 دولار للأوقية.