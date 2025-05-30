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إقتصاد

أسعار جديدة للذهب

Lebanon 24
30-05-2025 | 03:11
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع ترقب الأسواق صدور قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل في وقت لاحق اليوم، للتعرف على آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
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وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.75% أو 25.1 دولار عند 3292 دولارًا للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.55% أو 18.15 دولار عند 3299.79 دولار للأوقية.
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