اليابان تمهد الطريق لاتفاق تجاري مع أميركا

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وقعت "جيرا" (Jera) وهي أكبر شركة تستورد الطبيعي المسال في ، على إعلان نوايا لاستكشاف إمكانية شراء الغاز من مشروع تصدير يواجه صعوبات في ألاسكا، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.قال الأشخاص الذين طلبوا عدم هوياتهم كون المحادثات غير علنية، إن "جيرا"، وهي أيضاً أكبر منتج للكهرباء في البلاد، وقّعت الاتفاق غير الملزم قبيل انعقاد قمة في الولاية الأميركية الأسبوع المقبل. أوضح الأشخاص أن "جيرا" لم تُحدّد في إعلان النوايا حجم الغاز الطبيعي المسال الذي قد تشتريه. ولم ترد الشركة فوراً على طلب للتعليق.تُمثل الخطوة تقدماً طفيفاً لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا البالغة قيمته 44 مليار دولار، والذي طُرح بأشكال مختلفة على مدى عقود، لكنه واجه صعوبة في إبرام عقود طويلة الأجل واستثمارات ملزمة.جرى توقيع مذكرة التفاهم بشأن الغاز الطبيعي المسال في حين تسعى إلى تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق جمركي مع .ويستغل مؤيدو المشروع، الذي يحظى بدعم الرئيس الأميركي ، مؤتمر ألاسكا للطاقة المستدامة المقرر عقده الأسبوع المقبل كمنصة لحشد التأييد.قال الياباني، يوجي ، للصحفيين يوم الجمعة إن نائب وزير التجارة للشؤون الدولية تاكيهيكو ماتسوأو سيحضر المؤتمر.كما سترسل تايوان وفداً لحضور الفعالية المتعلقة بالمشروع. وأفادت صحيفة "هيرالد بيزنس" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن وشركة الغاز الكورية يتوقع أن تشاركا أيضاً في المناقشات ذاتها. (بلومبرغ)