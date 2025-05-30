ارتفاع قياسي لصادرات القمح الروسي إلى إفريقيا

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يمثل القمح الروسي حاليًا نحو ثلث واردات القارة الإفريقية، حيث يتم تصديره إلى 40 دولة، بحسب مصدري ومنتجي الحبوب الروسي دميتري سيرغييف. وارتفعت صادرات من القمح إلى إفريقيا بنسبة الثلث خلال السنوات الأخيرة، من 15 مليون طن إلى 20 مليون طن في موسم 2023-2024.وحققت روسيا زيادات ملحوظة في شحنات القمح إلى دول مثل ، ، كينيا، ، وتنزانيا. وتستورد إفريقيا سنويًا نحو 60 مليون طن من القمح، مع توقعات بارتفاع الطلب إلى 70 مليونًا خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة زيادة عدد السكان وتوسع الطبقة المتوسطة.وفي بداية الموسم الزراعي 2024-2025، سجلت صادرات القمح الروسي مستوى قياسيًا بلغ 32.2 مليون طن بين وكانون الثاني، مقارنة بـ31.8 مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق. (روسيا اليوم)