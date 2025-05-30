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إقتصاد
ارتفاع قياسي لصادرات القمح الروسي إلى إفريقيا
Lebanon 24
30-05-2025
|
14:00
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يمثل القمح الروسي حاليًا نحو ثلث واردات القارة الإفريقية، حيث يتم تصديره إلى 40 دولة، بحسب
رئيس اتحاد
مصدري ومنتجي الحبوب الروسي دميتري سيرغييف. وارتفعت صادرات
روسيا
من القمح إلى إفريقيا بنسبة الثلث خلال السنوات
الست
الأخيرة، من 15 مليون طن إلى 20 مليون طن في موسم 2023-2024.
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وحققت روسيا زيادات ملحوظة في شحنات القمح إلى دول مثل
الجزائر
،
ليبيا
، كينيا،
المغرب
،
تونس
وتنزانيا. وتستورد إفريقيا سنويًا نحو 60 مليون طن من القمح، مع توقعات بارتفاع الطلب إلى 70 مليونًا خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة زيادة عدد السكان وتوسع الطبقة المتوسطة.
وفي بداية الموسم الزراعي 2024-2025، سجلت صادرات القمح الروسي مستوى قياسيًا بلغ 32.2 مليون طن بين
تموز
وكانون الثاني، مقارنة بـ31.8 مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق. (روسيا اليوم)
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