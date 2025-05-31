28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"S&P" تبقي تصنيف فرنسا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية
Lebanon 24
31-05-2025
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبقت وكالة "إس آند بي" الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "AA-" وكانت أرفقت تصنيفها في فبراير بنظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن التصنيف يمكن أن يخفّض.
ولم تنشر الوكالة أي تعليق واكتفت بإبقاء تصنيفها على حاله.
Advertisement
ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت
وزارة الاقتصاد الفرنسية
إنها "اخذت علما" بهذا القرار، من دون إعطاء أي تفاصيل.
يذكر أن بيانات نهائية من
المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء
والدراسات الاقتصادية أظهرت أن اقتصاد
فرنسا
نما قليلًا في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة القراءة الأولية البالغة 0.1%.
وجاءت نتيجة البيانات متوافقة مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "
رويترز
" وشمل 24 خبيرًا اقتصاديًا.
وارتفعت القدرة الشرائية للأسر
الفرنسية
بنسبة 0.3%، وهو نفس المعدل في الربع السابق، وفق وكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
"رويترز": إدارة ترمب أبلغت الكونغرس عزمها تصنيف العصابات في هاييتي منظمات إرهابية أجنبية
Lebanon 24
"رويترز": إدارة ترمب أبلغت الكونغرس عزمها تصنيف العصابات في هاييتي منظمات إرهابية أجنبية
31/05/2025 14:12:06
31/05/2025 14:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل سلبي "محبط" في ديربي مانشستر
Lebanon 24
تعادل سلبي "محبط" في ديربي مانشستر
31/05/2025 14:12:06
31/05/2025 14:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الفاتيكان يُنهي مراسم "نظرة الوداع" على جثمان البابا فرنسيس
Lebanon 24
الفاتيكان يُنهي مراسم "نظرة الوداع" على جثمان البابا فرنسيس
31/05/2025 14:12:06
31/05/2025 14:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترتيب لبنان "يتراجع".. إليكم ما كشفه "تصنيف عالمي جديد"
Lebanon 24
ترتيب لبنان "يتراجع".. إليكم ما كشفه "تصنيف عالمي جديد"
31/05/2025 14:12:06
31/05/2025 14:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غرفتا تجارة عمان ودمشق تعلنان عن توأمة اقتصادية
Lebanon 24
غرفتا تجارة عمان ودمشق تعلنان عن توأمة اقتصادية
06:26 | 2025-05-31
31/05/2025 06:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت
Lebanon 24
تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت
06:03 | 2025-05-31
31/05/2025 06:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع
Lebanon 24
نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع
05:21 | 2025-05-31
31/05/2025 05:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين
Lebanon 24
أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين
05:00 | 2025-05-31
31/05/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت أكثر تداولا.. الشيكات المصرفية "عادت"
Lebanon 24
أصبحت أكثر تداولا.. الشيكات المصرفية "عادت"
03:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
Lebanon 24
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
10:15 | 2025-05-30
30/05/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
07:14 | 2025-05-30
30/05/2025 07:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورتي لبنان".. ممثلة شهيرة بإطلالة صيفية مميزة على الشاطئ (صور)
Lebanon 24
"نورتي لبنان".. ممثلة شهيرة بإطلالة صيفية مميزة على الشاطئ (صور)
11:35 | 2025-05-30
30/05/2025 11:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
Lebanon 24
آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!
16:38 | 2025-05-30
30/05/2025 04:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
Lebanon 24
تعرّضت لحادثة في بيروت ودخلت السجن.. وفاة فنانة عن 49 عاما بعد إصابتها بمرض خبيث (صور)
23:15 | 2025-05-30
30/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:26 | 2025-05-31
غرفتا تجارة عمان ودمشق تعلنان عن توأمة اقتصادية
06:03 | 2025-05-31
تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت
05:21 | 2025-05-31
نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع من المتوقع
05:00 | 2025-05-31
أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين
03:15 | 2025-05-31
أصبحت أكثر تداولا.. الشيكات المصرفية "عادت"
02:39 | 2025-05-31
لقاح "موديرنا" المطوّر ضد كوفيد يحصل على موافقة رسمية في أميركا
فيديو
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
31/05/2025 14:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
31/05/2025 14:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
31/05/2025 14:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24