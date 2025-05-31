



ولم تنشر الوكالة أي تعليق واكتفت بإبقاء تصنيفها على حاله.

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ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت إنها "اخذت علما" بهذا القرار، من دون إعطاء أي تفاصيل. أبقت وكالة "إس آند بي" الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "AA-" وكانت أرفقت تصنيفها في فبراير بنظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن التصنيف يمكن أن يخفّض.ولم تنشر الوكالة أي تعليق واكتفت بإبقاء تصنيفها على حاله.ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت إنها "اخذت علما" بهذا القرار، من دون إعطاء أي تفاصيل.

يذكر أن بيانات نهائية من والدراسات الاقتصادية أظهرت أن اقتصاد نما قليلًا في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة القراءة الأولية البالغة 0.1%.



وجاءت نتيجة البيانات متوافقة مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته " " وشمل 24 خبيرًا اقتصاديًا.



وارتفعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0.3%، وهو نفس المعدل في الربع السابق، وفق وكالة "رويترز".