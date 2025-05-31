Advertisement

إقتصاد

"S&P" تبقي تصنيف فرنسا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1368541-638842849775496743.jpg
Doc-P-1368541-638842849775496743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبقت وكالة "إس آند بي" الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "AA-" وكانت أرفقت تصنيفها في فبراير بنظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن التصنيف يمكن أن يخفّض.

ولم تنشر الوكالة أي تعليق واكتفت بإبقاء تصنيفها على حاله.
Advertisement

ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إنها "اخذت علما" بهذا القرار، من دون إعطاء أي تفاصيل.
يذكر أن بيانات نهائية من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أظهرت أن اقتصاد فرنسا نما قليلًا في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة القراءة الأولية البالغة 0.1%.

وجاءت نتيجة البيانات متوافقة مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 24 خبيرًا اقتصاديًا.

وارتفعت القدرة الشرائية للأسر الفرنسية بنسبة 0.3%، وهو نفس المعدل في الربع السابق، وفق وكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
"رويترز": إدارة ترمب أبلغت الكونغرس عزمها تصنيف العصابات في هاييتي منظمات إرهابية أجنبية
lebanon 24
31/05/2025 14:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل سلبي "محبط" في ديربي مانشستر
lebanon 24
31/05/2025 14:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان يُنهي مراسم "نظرة الوداع" على جثمان البابا فرنسيس
lebanon 24
31/05/2025 14:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترتيب لبنان "يتراجع".. إليكم ما كشفه "تصنيف عالمي جديد"
lebanon 24
31/05/2025 14:12:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:26 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
05:21 | 2025-05-31
05:00 | 2025-05-31
03:15 | 2025-05-31
02:39 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24