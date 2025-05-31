غرفتا تجارة عمان ودمشق تعلنان عن توأمة اقتصادية

أعلنت غرفتا تجارة ودمشق، عن إقامة "تؤامة" بينهما تعكس عمق التعاون والتنسيق بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين، خلال زيارة وفد اقتصادي إلى العاصمة . (روسيا اليوم).

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