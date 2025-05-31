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إقتصاد

غرفتا تجارة عمان ودمشق تعلنان عن توأمة اقتصادية

Lebanon 24
31-05-2025 | 06:26
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أعلنت غرفتا تجارة عمان ودمشق، عن إقامة "تؤامة" بينهما تعكس عمق التعاون والتنسيق بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين، خلال زيارة وفد اقتصادي أردني إلى العاصمة السورية. (روسيا اليوم).
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