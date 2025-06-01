كندا تحذر من كارثة اقتصادية بعد مضاعفة ترامب الرسوم على الصلب

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أثار قرار الرئيس الأميركي، ، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% مخاوف واسعة في ، أكبر مورّد لتلك المواد إلى .ووصفت رابطة منتجي الصلب الكندية القرار بأنه كارثي، محذّرة من فقدان آلاف الوظائف ووقوع اضطرابات حادة في سلاسل التوريد بين البلدين، في وقت كانت الحكومة الكندية تسعى لإصلاح العلاقات التجارية المتوترة مع .ويأتي التصعيد في وقت حساس، حيث تُطرح اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمراجعة ، ما يهدد مستقبل الشراكة الاقتصادية الأهم في أميركا الشمالية.