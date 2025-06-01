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إقتصاد

كندا تحذر من كارثة اقتصادية بعد مضاعفة ترامب الرسوم على الصلب

Lebanon 24
01-06-2025 | 12:23
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أثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% مخاوف واسعة في كندا، أكبر مورّد لتلك المواد إلى الولايات المتحدة.
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ووصفت رابطة منتجي الصلب الكندية القرار بأنه كارثي، محذّرة من فقدان آلاف الوظائف ووقوع اضطرابات حادة في سلاسل التوريد بين البلدين، في وقت كانت الحكومة الكندية تسعى لإصلاح العلاقات التجارية المتوترة مع واشنطن.

ويأتي التصعيد في وقت حساس، حيث تُطرح اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمراجعة ، ما يهدد مستقبل الشراكة الاقتصادية الأهم في أميركا الشمالية.
 
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