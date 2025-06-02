عن شحّ السيولة بالدينار والدولار... توضيح من البنك المركزي العراقي

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ونقلت (واع) عن الاستثمارات في البنك قوله إن "السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار أو الدولار الأميركي، ولا توجد أي شح في هذا الجانب"، مشيراً إلى أن "احتياطيات تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك احتياطياً كبيراً من يفوق 163 طناً".وقال يونس إن "البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق"، موضحا أن "الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة".وتابع أن "الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة"، مؤكداً أن "العراق يسير في مسار اقتصادي جيد".