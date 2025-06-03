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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم تقييد وصول الشركات الصينية إلى سوق المنتجات الطبية

Lebanon 24
03-06-2025 | 03:18
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اتّفق ممثّلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقييد وصول الشركات الصينية إلى سوق المنتجات الطبية الأوروبية، وذلك ردًّا على إجراءات صينية تحدّ من وصول الشركات الأوروبية إلى الأسواق الصينية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
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وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنّ القيود التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، دون أن تعلن عنها رسميًّا، تتناسب مع القيود التي يواجهها مصنّعو الأجهزة الطبية الأوروبيون، والأجهزة الطبية المصنّعة في الاتحاد الأوروبي، في السوق الصينية.

وسارعت بكين إلى التنديد بالخطوة الأوروبية، وفق وكالة "فرانس برس".
وقالت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنّ هذه القيود "ستحدّ من وصول الشركات الصينية إلى المناقصات العامة في قطاع الأجهزة الطبية، للعقود التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو خلال فترة 5 سنوات".

وأضافت أنّها "تعرب عن خيبة أملها العميقة إزاء هذا القرار".

وكانت المفوضية الأوروبية قد قرّرت، في نيسان 2024، فتح تحقيق في المشتريات العامة الصينية للأجهزة الطبية، للاشتباه في ممارسات “تمييزية” بحقّ الشركات الأوروبية.

ويُعدّ هذا التحقيق أول إجراء يُتّخذ بموجب آلية جديدة اعتمدها الاتحاد الأوروبي في عام 2022، تهدف إلى ضمان الوصول المتكافئ إلى أسواق المشتريات العامة الأجنبية.
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