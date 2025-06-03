تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا

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أظهرت بيانات صادرة عن تراجع معدل التضخم السنوي في إلى 35.41 بالمئة خلال أيار، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في نيسان البالغة 37.86 بالمئة.وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل على كبح جماح الأسعار.