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إقتصاد
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا
Lebanon 24
03-06-2025
|
06:22
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أظهرت بيانات صادرة عن
معهد الإحصاء
التركي
تراجع معدل التضخم السنوي في
تركيا
إلى 35.41 بالمئة خلال أيار، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في نيسان البالغة 37.86 بالمئة.
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وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل
البنك المركزي
على كبح جماح الأسعار.
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