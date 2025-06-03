في تركيا.. تراجع مفاجئ لمعدل التضخم!

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وبحسب المعهد، بلغ التضخم 35.4% في أيار، مقارنة بـ37.9% في نيسان الماضي، متجاوزاً بذلك توقعات وكالة " " التي رجّحت أن يصل المعدل إلى 36%.ويُنظر إلى هذا التراجع كمؤشر إيجابي يمهّد الطريق أمام لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. ويرجّح خبراء أن يواصل التضخم مساره النزولي، ليصل إلى نحو 28% مع نهاية العام.