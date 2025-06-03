Advertisement

إقتصاد

في تركيا.. تراجع مفاجئ لمعدل التضخم!

Lebanon 24
03-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1370151-638845949729927119.png
Doc-P-1370151-638845949729927119.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، عن تراجع غير متوقّع في معدل التضخم السنوي، ليسجّل أدنى مستوياته منذ تشرين الأول 2021.
Advertisement

وبحسب المعهد، بلغ التضخم 35.4% في أيار، مقارنة بـ37.9% في نيسان الماضي، متجاوزاً بذلك توقعات وكالة "بلومبرغ" التي رجّحت أن يصل المعدل إلى 36%.

ويُنظر إلى هذا التراجع كمؤشر إيجابي يمهّد الطريق أمام البنك المركزي التركي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. ويرجّح خبراء أن يواصل التضخم مساره النزولي، ليصل إلى نحو 28% مع نهاية العام.
مواضيع ذات صلة
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا
lebanon 24
04/06/2025 12:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى أعلى مستوياته
lebanon 24
04/06/2025 12:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تسجل تراجعًا في التضخم السنوي للشهر الثالث تواليًا
lebanon 24
04/06/2025 12:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا.. وزير المالية يتوقع استمرار انخفاض التضخم
lebanon 24
04/06/2025 12:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:28 | 2025-06-04
02:46 | 2025-06-04
02:41 | 2025-06-04
01:40 | 2025-06-04
00:10 | 2025-06-04
23:43 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24