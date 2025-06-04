الدولار يتراجع مع تصاعد توترات التجارة قبيل بيانات الوظائف

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تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع ترقب السوق بيانات توظيف أميركية بينما تنتظر التطورات في مفاوضات الرسوم الجمركية التي يجريها مع شركاء تجاريين رئيسيين.منحت الدول مهلة حتى اليوم الأربعاء لتقديم أفضل عروضها بشأن التجارة، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50%.ومن المتوقع أيضا أن يجري مكالمة هذا الأسبوع مع بعدما تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك اتفاق الشهر الماضي بشأن الرسوم الجمركية، وفقًا لـ " ".