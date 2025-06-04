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إقتصاد

الدولار يتراجع مع تصاعد توترات التجارة قبيل بيانات الوظائف

Lebanon 24
04-06-2025 | 01:40
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تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع ترقب السوق بيانات توظيف أميركية بينما تنتظر التطورات في مفاوضات الرسوم الجمركية التي يجريها الرئيس دونالد ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين.
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منحت إدارة ترامب الدول مهلة حتى اليوم الأربعاء لتقديم أفضل عروضها بشأن التجارة، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50%.

ومن المتوقع أيضا أن يجري ترامب مكالمة هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدما تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك اتفاق الشهر الماضي بشأن الرسوم الجمركية، وفقًا لـ "رويترز".
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