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إقتصاد
انخفاض مخزونات النفط الأميركية وارتفاع البنزين ونواتج التقطير
Lebanon 24
04-06-2025
|
02:46
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قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام في
الولايات المتحدة
تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
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وأضافت المصادر، التي طلبت عدم
الكشف عن
هوياتها، أن مخزونات
النفط
الخام انخفضت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أيار، في حين ارتفعت مخزونات البنزين 4.7 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 760 ألف برميل، وفقًا لـ "
رويترز
".
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، متأثرة بقرار زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+"، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في ظل التوتر الناتج عن الرسوم الجمركية.
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