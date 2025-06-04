انخفاض مخزونات النفط الأميركية وارتفاع البنزين ونواتج التقطير

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قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام في تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.وأضافت المصادر، التي طلبت عدم هوياتها، أن مخزونات الخام انخفضت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أيار، في حين ارتفعت مخزونات البنزين 4.7 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 760 ألف برميل، وفقًا لـ " ".تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، متأثرة بقرار زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+"، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في ظل التوتر الناتج عن الرسوم الجمركية.