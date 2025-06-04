المؤشر نيكاي الياباني يصعد بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا

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وصعد سهم وسهم أدفانتست، وهما من الشركات العملاقة في قطاع الرقائق، بنسبة 1.5% و1.3% على التوالي، مدعومَين بمكاسب حققتها أسهم التكنولوجيا الأميركية الليلة الماضية. كما قفز سهم بنسبة 3.6% قبيل الطرح المرتقب لجهاز الألعاب "سويتش 2" غدًا الخميس.



وقادت شركة إنفيديا وشركات أخرى في صناعة الرقائق ارتفاعات الأسهم الأميركية، وسط ترقّب لمحادثات مرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني لحل الخلافات بشأن الرسوم الجمركية والتجارة، والتي كانت قد أثارت اضطرابًا في ، وفقا لـ" ". ارتفعت الأسهم بعد سلسلة خسائر دامت 3 أيام، مدعومة بضعف الين وظهور بارقة أمل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري قد يسهم في إعادة فتح أسواق التكنولوجيا مع .وصعد سهم وسهم أدفانتست، وهما من الشركات العملاقة في قطاع الرقائق، بنسبة 1.5% و1.3% على التوالي، مدعومَين بمكاسب حققتها أسهم التكنولوجيا الأميركية الليلة الماضية. كما قفز سهم بنسبة 3.6% قبيل الطرح المرتقب لجهاز الألعاب "سويتش 2" غدًا الخميس.وقادت شركة إنفيديا وشركات أخرى في صناعة الرقائق ارتفاعات الأسهم الأميركية، وسط ترقّب لمحادثات مرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني لحل الخلافات بشأن الرسوم الجمركية والتجارة، والتي كانت قد أثارت اضطرابًا في ، وفقا لـ" ".

وارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1%، بينما تقدّم مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7%. وسجّل 173 سهمًا ارتفاعًا على مؤشر نيكاي، مقابل تراجع 49 سهمًا.



وقال المحلل في " " واتارو أكياما: "يمتد هذا الاتجاه المتمثل في ارتفاع أسهم أشباه الموصلات إلى سوق الأسهم اليابانية اليوم، بالتوازي مع التوقعات بتحقيق تقدم في مفاوضات التجارة."



ولم يطرأ تغير يُذكر على الين، الذي استقر عند 143.94 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.9% في الجلسة السابقة، ما أفاد شركات التصدير.



في المقابل، هوى سهم إندستريز بنسبة 13%، بعدما أعلنت شركة تويوتا موتور عزمها تحويلها إلى في صفقة بقيمة 33 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من عرض أشارت إليه تقارير إعلامية سابقة. وارتفعت أسهم تويوتا موتور بنسبة 2.2%.



وكانت أكبر نسبة مكاسب على مؤشر نيكاي من نصيب سهم سوميتومو فارما، الذي ارتفع بنسبة 6.2%، تلاه سهم فوروكاوا إلكتريك بصعود بلغ 4.5%. في المقابل، تراجع سهم سوزوكي موتور بنسبة 1.7%.