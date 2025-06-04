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إقتصاد

المؤشر نيكاي الياباني يصعد بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا

Lebanon 24
04-06-2025 | 03:28
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ارتفعت الأسهم اليابانية بعد سلسلة خسائر دامت 3 أيام، مدعومة بضعف الين وظهور بارقة أمل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري قد يسهم في إعادة فتح أسواق التكنولوجيا مع الصين.
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وصعد سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست، وهما من الشركات العملاقة في قطاع الرقائق، بنسبة 1.5% و1.3% على التوالي، مدعومَين بمكاسب حققتها أسهم التكنولوجيا الأميركية الليلة الماضية. كما قفز سهم نينتندو بنسبة 3.6% قبيل الطرح المرتقب لجهاز الألعاب "سويتش 2" غدًا الخميس.

وقادت شركة إنفيديا وشركات أخرى في صناعة الرقائق ارتفاعات الأسهم الأميركية، وسط ترقّب لمحادثات مرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لحل الخلافات بشأن الرسوم الجمركية والتجارة، والتي كانت قد أثارت اضطرابًا في الأسواق العالمية، وفقا لـ"رويترز".
وارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1%، بينما تقدّم مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7%. وسجّل 173 سهمًا ارتفاعًا على مؤشر نيكاي، مقابل تراجع 49 سهمًا.

وقال المحلل في "نومورا للأوراق المالية" واتارو أكياما: "يمتد هذا الاتجاه المتمثل في ارتفاع أسهم أشباه الموصلات إلى سوق الأسهم اليابانية اليوم، بالتوازي مع التوقعات بتحقيق تقدم في مفاوضات التجارة."

ولم يطرأ تغير يُذكر على الين، الذي استقر عند 143.94 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.9% في الجلسة السابقة، ما أفاد شركات التصدير.

في المقابل، هوى سهم تويوتا إندستريز بنسبة 13%، بعدما أعلنت شركة تويوتا موتور عزمها تحويلها إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 33 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من عرض أشارت إليه تقارير إعلامية سابقة. وارتفعت أسهم تويوتا موتور بنسبة 2.2%.

وكانت أكبر نسبة مكاسب على مؤشر نيكاي من نصيب سهم سوميتومو فارما، الذي ارتفع بنسبة 6.2%، تلاه سهم فوروكاوا إلكتريك بصعود بلغ 4.5%. في المقابل، تراجع سهم سوزوكي موتور بنسبة 1.7%.
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