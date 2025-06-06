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إقتصاد

ستنخفض بشكل مقلق... هذا ما سيحدث لصادرات القمح الأوكراني!

Lebanon 24
06-06-2025 | 12:30
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قال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، لـ"رويترز" اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تتراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب في موسم 2025-2026 إلى نحو 35 إلى 40 مليون طن، حسب حجم المحاصيل التي سيتم إنتاجها.
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وأضاف أن صادرات الحبوب قد تشمل بين 14 و15 مليون طن من القمح.

وتُعتبر أوكرانيا من كبار المنتجين العالميين للحبوب والبذور الزيتية، لكن إنتاجها يعتمد بشكل كبير على الظروف المناخية المناسبة خلال فصلي الخريف والربيع.

وتقلل الحرب مع روسيا، التي تمضي الآن في عامها الرابع، أيضا من الإنتاج الزراعي بسبب خوف المزارعين أو عدم قدرتهم على زراعة المحاصيل وحصادها. كما جرى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي أو زرع ألغام فيها.

وأظهرت البيانات الرسمية أن أوكرانيا صدرت 38.5 مليون طن من الحبوب، منها 14.9 مليون طن من القمح، حتى الرابع من حزيران. (العربية) 
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