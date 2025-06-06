ستنخفض بشكل مقلق... هذا ما سيحدث لصادرات القمح الأوكراني!

Advertisement

وأضاف أن صادرات الحبوب قد تشمل بين 14 و15 مليون طن من القمح.وتُعتبر أوكرانيا من كبار المنتجين العالميين للحبوب والبذور الزيتية، لكن إنتاجها يعتمد بشكل كبير على الظروف المناخية المناسبة خلال فصلي الخريف والربيع.وتقلل الحرب مع ، التي تمضي الآن في عامها الرابع، أيضا من الإنتاج الزراعي بسبب خوف المزارعين أو عدم قدرتهم على زراعة المحاصيل وحصادها. كما جرى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي أو زرع ألغام فيها.وأظهرت البيانات الرسمية أن أوكرانيا صدرت 38.5 مليون طن من الحبوب، منها 14.9 مليون طن من القمح، حتى الرابع من حزيران. (العربية)