بنك اليابان يدرس تقليص وتيرة خفض مشتريات السندات.. وكالة تكشف!

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نقلت وكالة نيوز عن مصادر مطلعة أن مسؤولين في يخططون لتخفيف سرعة تقليل شراء السندات الحكومية خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي.وأوضحت المصادر أن من المتوقع أن يقرر تقليل كمية السندات التي يشتريها، ولكن بوتيرة أبطأ من التخفيض الحالي الذي يبلغ 400 مليار ين (ما يعادل 2.8 مليار دولار) كل ثلاثة أشهر.وقالت المصادر إن الداخلي في سيتركز حول ما إذا كان ينبغي خفض كمية مشتريات السندات بمقدار 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر بدءًا من أبريل من العام المقبل أو الحفاظ على الوتيرة الحالية، مضيفة أنه من الممكن أيضًا خفضها بما يتراوح بين 200 و400 مليار ين كل ثلاثة أشهر وعلى مدى عام واحد.ومن المقرر أن تراجع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي الياباني، ، برنامج شراء السندات الحالي حتى من العام المقبل، ووضع خطة لعمليات شراء تتجاوز تلك الفترة، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 16 و17 حزيران.