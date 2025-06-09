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إقتصاد

"مايكروسوفت" تكشف عن تطور جديد في صناعة ألعاب الفيديو

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:48
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كشفت شركة مايكروسوفت عن تطور جديد في صناعة ألعاب الفيديو هو ما يمثله أولى أجهزة إكس بوكس المحمولة التي قدمتها الشركة على أنها وسيلة جديدة للاعبين للوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو في أي مكان تواجدوا.
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وصممت أجهزة "روغ إكس بوكس ألي" و"ألي إكس" بالشراكة مع أسوس وستسوق بمناسبة أعياد نهاية السنة على ما أعلنت المسؤولة عن إكس بوكس ساره بوند بمناسبة العرض الذي تم عبر الإنترنت.

وأوضحت بوند أن "إكس بوكس ألي هي منصة يمكن حملها وتجمع بين قوة إكس بوكس والحرية التي توفرها ويندوز"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف. ب".
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