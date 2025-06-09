"مايكروسوفت" تكشف عن تطور جديد في صناعة ألعاب الفيديو

Advertisement

كشفت شركة عن تطور جديد في صناعة ألعاب الفيديو هو ما يمثله أولى المحمولة التي قدمتها الشركة على أنها وسيلة جديدة للاعبين للوصول إلى مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو في أي مكان تواجدوا.وصممت أجهزة "روغ ألي" و"ألي إكس" بالشراكة مع أسوس وستسوق بمناسبة أعياد نهاية السنة على ما أعلنت المسؤولة عن إكس بوكس ساره بوند بمناسبة الذي تم عبر الإنترنت.وأوضحت بوند أن "إكس بوكس ألي هي منصة يمكن حملها وتجمع بين قوة إكس بوكس والحرية التي توفرها "، وفق "أ.ف. ب".