المكسيك تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة

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تصدرت قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة في الربع الأول من هذا العام، فيما جاءت في المرتبة الثانية.وجاء ذلك وفقا لتحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات إحصائية صادرة من دول مجموعة العشرين G20.وتصدرت المكسيك القائمة بنسبة بطالة بلغت 2.2%، ومن ثم جاءت روسيا بمعدل بطالة عند 2.3%، فيما جاءت في المركز الثالث بنسبة 2.5%.بالمقابل سجلت جنوب إفريقيا أعلى معدل بطالة بين دول المجموعة، حيث بلغت النسبة 32.9%، كذلك شهدت دول أخرى ارتفاعًا في معدل البطالة مقارنة بالفترة السابقة.