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إقتصاد
المكسيك تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة
Lebanon 24
09-06-2025
|
08:32
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تصدرت
المكسيك
قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة في الربع الأول من هذا العام، فيما جاءت
روسيا
في المرتبة الثانية.
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وجاء ذلك وفقا لتحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات إحصائية صادرة من دول مجموعة العشرين G20.
وتصدرت المكسيك القائمة بنسبة بطالة بلغت 2.2%، ومن ثم جاءت روسيا بمعدل بطالة عند 2.3%، فيما جاءت
اليابان
في المركز الثالث بنسبة 2.5%.
بالمقابل سجلت جنوب إفريقيا أعلى معدل بطالة بين دول المجموعة، حيث بلغت النسبة 32.9%، كذلك شهدت دول أخرى ارتفاعًا في معدل البطالة مقارنة بالفترة السابقة.
ومن أبرزها:
البرازيل
: ارتفع من 6.2% إلى 7% (+0.8 نقطة).
فرنسا
: ارتفع من 7.2% إلى 7.4% (+0.2 نقطة).
أما
أستراليا
وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة سجل كل منها زيادة طفيفة بلغت +0.1%.
وتعكس هذه المؤشرات بشكل دقيق حالة سوق العمل العالمية، وتستخدم كمقياس لمعرفة مدى صحة الاقتصاد الكلي واستقراره في مختلف أنحاء العالم.
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