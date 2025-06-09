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إقتصاد

المكسيك تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة

Lebanon 24
09-06-2025 | 08:32
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تصدرت المكسيك قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة في الربع الأول من هذا العام، فيما جاءت روسيا في المرتبة الثانية.
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وجاء ذلك وفقا لتحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات إحصائية صادرة من دول مجموعة العشرين G20.

وتصدرت المكسيك القائمة بنسبة بطالة بلغت 2.2%، ومن ثم جاءت روسيا بمعدل بطالة عند 2.3%، فيما جاءت اليابان في المركز الثالث بنسبة 2.5%.

بالمقابل سجلت جنوب إفريقيا أعلى معدل بطالة بين دول المجموعة، حيث بلغت النسبة 32.9%، كذلك شهدت دول أخرى ارتفاعًا في معدل البطالة مقارنة بالفترة السابقة.
 
ومن أبرزها:

البرازيل: ارتفع من 6.2% إلى 7% (+0.8 نقطة).
فرنسا: ارتفع من 7.2% إلى 7.4% (+0.2 نقطة).
أما أستراليا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة سجل كل منها زيادة طفيفة بلغت +0.1%.
وتعكس هذه المؤشرات بشكل دقيق حالة سوق العمل العالمية، وتستخدم كمقياس لمعرفة مدى صحة الاقتصاد الكلي واستقراره في مختلف أنحاء العالم.
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