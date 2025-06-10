لماذا أصبح الروبل الروسي العملة الأقوى عالميًا في 2025؟

سجّل الروبل الروسي أفضل أداء عالمي منذ بداية العام الجاري، بحسب "بنك أوف أميركا"، حيث حقق مكاسب تجاوزت 40%.



وجاء هذا الارتفاع الكبير في قيمة الروبل خلال 2025 رغم الغربية الشاملة على ، ونفقات العملية العسكرية في .

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وأشار ماكينا، الدولي واستراتيجي الصرف الأجنبي في " " إلى ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الأداء القوي للروبل في 2024، وقال: "اختار (الروسي) الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا، وتم تشديد ضوابط ، كما (تم إحراز) بعض التقدم أو محاولة للتقدم في إيجاد سلام بين روسيا وأوكرانيا".



وحافظ المركزي الروسي على سياسة متشددة لمكافحة التضخم، حيث أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى مرتفع عند 20%، وذكر مراقبون من القطاع المصرفي أن "تكاليف الاقتراض الباهظة تثني الشركات المحلية عن استيراد السلع، مما يقلل بدوره من الطلب على العملات الأجنبية بين الشركات والمستهلكين ".



ونهاية الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، وتعد هذه الخطوة الأولى منذ أيلول 2022.