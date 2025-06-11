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إقتصاد

وسط ترقب لاتفاق إطار التجارة الأميركي-الصيني.. العملات مستقرة

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:13
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شهدت أسواق العملات الآسيوية والدولار تحركات محدودة يوم الأربعاء، في وقتٍ واصل فيه المستثمرون تقييم نتائج المحادثات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، التي أسفرت عن اتفاق مبدئي على إطار لاتفاق تجاري محتمل عقب يومين من المفاوضات في لندن.
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وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي سادت بعد هذه الاجتماعات، ظل الترقب يخيّم على الأسواق بانتظار خطوات ملموسة من القيادتين الأميركية والصينية، إذ لا يزال الاتفاق المقترح بحاجة إلى مصادقة رسمية من الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ. ويتضمن الإطار المبدئي تفاهمات أولية على تخفيف القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات، مقابل رفع الصين لقيودها على تصدير المعادن النادرة.

وتزامناً مع هذه التطورات، ظل الحذر سيد الموقف في الأسواق، خاصة مع ترقب صدور تقرير التضخم الأميركي الذي يُنتظر أن يعطي مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن تؤدي التعريفات الجمركية المتبادلة إلى ضغوط تضخمية إضافية.

في هذا السياق، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1% خلال جلسات التداول الآسيوية، بينما بقيت العقود الآجلة لمؤشر الدولار شبه مستقرة. أما العملات الآسيوية، فقد سجلت تحركات طفيفة، حيث استقر اليوان الصيني تقريبًا في سوقي الداخل والخارج، وارتفع الين الياباني بنسبة 0.1%، بينما صعد الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.3%. في المقابل، تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.1%، والدولار الأسترالي بنسبة 0.2%. وظلت بقية العملات، مثل البيزو الفلبيني والبات التايلاندي والدولار التايواني، بلا تغيّر يُذكر.

وبينما يترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق اليوم، يظل التركيز منصبًا على ما إذا كانت بيانات التضخم ستعزز التوقعات بإبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. (investing)
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