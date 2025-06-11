27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
35
o
زحلة
34
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط ترقب لاتفاق إطار التجارة الأميركي-الصيني.. العملات مستقرة
Lebanon 24
11-06-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت أسواق العملات الآسيوية والدولار تحركات محدودة يوم الأربعاء، في وقتٍ واصل فيه المستثمرون تقييم نتائج المحادثات التجارية الأخيرة بين
الولايات المتحدة
والصين، التي أسفرت عن اتفاق مبدئي على إطار لاتفاق تجاري محتمل عقب يومين من المفاوضات في
لندن
.
Advertisement
وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي سادت بعد هذه الاجتماعات، ظل الترقب يخيّم على الأسواق بانتظار خطوات ملموسة من القيادتين الأميركية والصينية، إذ لا يزال الاتفاق المقترح بحاجة إلى مصادقة رسمية من الرئيسين
دونالد ترامب
وشي جين بينغ. ويتضمن الإطار المبدئي تفاهمات أولية على تخفيف القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات، مقابل رفع
الصين
لقيودها على تصدير
المعادن
النادرة.
وتزامناً مع هذه التطورات، ظل الحذر سيد الموقف في الأسواق، خاصة مع ترقب صدور تقرير التضخم الأميركي الذي يُنتظر أن يعطي مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي
الفيدرالي
بشأن أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن تؤدي التعريفات الجمركية المتبادلة إلى ضغوط تضخمية إضافية.
في هذا السياق، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1% خلال جلسات التداول الآسيوية، بينما بقيت العقود الآجلة لمؤشر الدولار شبه مستقرة. أما العملات الآسيوية، فقد سجلت تحركات طفيفة، حيث استقر اليوان الصيني تقريبًا في سوقي الداخل والخارج، وارتفع الين الياباني بنسبة 0.1%، بينما صعد الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.3%. في المقابل، تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.1%، والدولار
الأسترالي
بنسبة 0.2%. وظلت بقية العملات، مثل البيزو الفلبيني والبات التايلاندي والدولار التايواني، بلا تغيّر يُذكر.
وبينما يترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق اليوم، يظل التركيز منصبًا على ما إذا كانت بيانات التضخم ستعزز التوقعات بإبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. (investing)
مواضيع ذات صلة
استقرار أسعار النفط مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية وبيانات صينية
Lebanon 24
استقرار أسعار النفط مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية وبيانات صينية
11/06/2025 12:25:39
11/06/2025 12:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
11/06/2025 12:25:39
11/06/2025 12:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ترقب المحادثات بين أميركا والصين... الذهب يتراجع
Lebanon 24
وسط ترقب المحادثات بين أميركا والصين... الذهب يتراجع
11/06/2025 12:25:39
11/06/2025 12:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
Lebanon 24
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
11/06/2025 12:25:39
11/06/2025 12:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مِنْ تحويل الأموال إلى قطع المساعدات.. هذا ما ينتظر لبنان بسبب "القائمة السوداء"
Lebanon 24
مِنْ تحويل الأموال إلى قطع المساعدات.. هذا ما ينتظر لبنان بسبب "القائمة السوداء"
04:30 | 2025-06-11
11/06/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة مالية".. مصارف بارزة دفعت للمفصولين من مدرائها مبالغ كبيرة جدّاً
Lebanon 24
"فضيحة مالية".. مصارف بارزة دفعت للمفصولين من مدرائها مبالغ كبيرة جدّاً
05:09 | 2025-06-11
11/06/2025 05:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة لأجندة ترامب.. توقعات بتراجع إنتاج النفط الأميركي لأول مرة منذ 2021
Lebanon 24
ضربة لأجندة ترامب.. توقعات بتراجع إنتاج النفط الأميركي لأول مرة منذ 2021
04:50 | 2025-06-11
11/06/2025 04:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد أوروبي.. أزمة اسعار وتراجع الإقبال على شراء بوالص التأمين
Lebanon 24
في بلد أوروبي.. أزمة اسعار وتراجع الإقبال على شراء بوالص التأمين
04:40 | 2025-06-11
11/06/2025 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق تحرك قطاع النقل البري بعد وعود رسمية بدعم القطاع
Lebanon 24
تعليق تحرك قطاع النقل البري بعد وعود رسمية بدعم القطاع
03:51 | 2025-06-11
11/06/2025 03:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
09:35 | 2025-06-10
10/06/2025 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غائبة عن الشاشة منذ سنوات طويلة... شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
Lebanon 24
غائبة عن الشاشة منذ سنوات طويلة... شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
10:23 | 2025-06-10
10/06/2025 10:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... إليكم آخر صورة للممثلة كارول الحاج على شاطىء البحر
Lebanon 24
بغاية الجمال... إليكم آخر صورة للممثلة كارول الحاج على شاطىء البحر
07:40 | 2025-06-10
10/06/2025 07:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
00:47 | 2025-06-11
11/06/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
23:37 | 2025-06-10
10/06/2025 11:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:30 | 2025-06-11
مِنْ تحويل الأموال إلى قطع المساعدات.. هذا ما ينتظر لبنان بسبب "القائمة السوداء"
05:09 | 2025-06-11
"فضيحة مالية".. مصارف بارزة دفعت للمفصولين من مدرائها مبالغ كبيرة جدّاً
04:50 | 2025-06-11
ضربة لأجندة ترامب.. توقعات بتراجع إنتاج النفط الأميركي لأول مرة منذ 2021
04:40 | 2025-06-11
في بلد أوروبي.. أزمة اسعار وتراجع الإقبال على شراء بوالص التأمين
03:51 | 2025-06-11
تعليق تحرك قطاع النقل البري بعد وعود رسمية بدعم القطاع
03:27 | 2025-06-11
سيرسم معادلات جديدة.. كنز صيني يهدد التفوق العسكري الأميركي
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
11/06/2025 12:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
11/06/2025 12:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
11/06/2025 12:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24