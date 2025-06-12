أسهم شركة كسبت 9 مليارات دولار في يوم واحد

Advertisement

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر طفيفة في جلسة الأربعاء مع قلق المستثمرين من التوترات في ، بينما هدأ تقرير التضخم المعتدل المخاوف بشأن ضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية.ففقدت مكاسبها المتواضعة بعد أن أفادت مصادر بأن تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.وكان مسؤول إيراني كبير قد صرّح في وقت سابق بأن ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا فشلت المفاوضات النووية ونشأ صراع مع الولايات المتحدة.وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، بلغ معدل التضخم العام 2.4%، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين 2.5%، بينما يتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم في الأشهر المقبلة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات.ويتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 70% أن يخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بحلول اجتماعه للسياسة النقدية في أيلول، وفقًا لأداة FedWatch.كما يترقب المستثمرون المزيد من التفاصيل حول محادثات التجارة بين والولايات المتحدة بعد أن أعلن عن إتمام الصفقة الأميركية مع الصين. حيث ستزودها بالمغناطيس والمعادن الأرضية النادرة.وأغلق مؤشر الداو جونز مستقراً عند مستويات 42,865 في يوم الأربعاء بعد أن استطاع خلال الجلسة اختراق مستويات 43000 لأول مرة في نحو 3 أشهر.بينما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% ليتنازل عن أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر.كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% لينهي سلسلة مكاسب من 3 جلسات متتالية.