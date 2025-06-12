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إقتصاد
سهم "بوينغ" يخسر 7% بعد حادثة الطائرة الهندية المنكوبة
Lebanon 24
12-06-2025
|
06:59
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هوت أسهم شركة "
بوينغ
" بأكثر من 7% خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق اليوم الخميس، وذلك على خلفية تحطم طائرة من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر" قرب مدينة أحمد آباد
الهندية
.
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وكانت الطائرة المنكوبة تسير الرحلة رقم AI-171، متجهة إلى مطار "
لندن
غاتويك"، وتحمل على متنها 242 شخصا، بينهم 230 راكبا و12 من أفراد الطاقم وثلاثة رضع.
ويأتي هذا الحادث في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لشركة "بوينغ"، التي تواجه أساسا ضغوطا متزايدة من الجهات التنظيمية والمستثمرين، عقب سلسلة من المشكلات التي طالت طرازيها "737
ماكس
" و"787"، ما ألقى بظلال من الشك على معايير السلامة التي تعتمدها الشركة في صناعة طائراتها.
وقد عكس التراجع الحاد في أسهم "بوينغ" حالة القلق التي تنتاب المستثمرين بشأن التداعيات المحتملة لهذا الحادث الجوي البارز، وسط مخاوف من أن يفتح فصلا جديدا من الأزمات التي لم تكد الشركة تتعافى منها.
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