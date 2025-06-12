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إقتصاد

لتعزيز التجارة.. الصين تتعهد بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات الأفريقية

Lebanon 24
12-06-2025 | 14:46
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قالت الصين إنها ستجري مفاوضات وتوقع اتفاقا اقتصاديا جديدا مع أفريقيا سيؤدي إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية على 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، وهي خطوة ربما تفيد الدول ذات الدخل المتوسط.
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وقالت وزارة الخارجية الصينية “الصين مستعدة للترحيب بالمنتجات عالية الجودة من أفريقيا في السوق الصينية”، وذلك بعد اجتماع لكبار المسؤولين الصينيين مع وزراء الخارجية الأفارقة في تشانغشا بالصين لمراجعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة في بكين في سبتمبر أيلول الماضي.

وفي اعتراف بالعوائق الكبيرة التي ربما تواجهها الشركات من البلدان الأقل نموا مثل تنزانيا أو مالي من نظيراتها الأكثر تقدما مثل جنوب أفريقيا بمجرد فتح السوق بالكامل، تعهدت الصين باتخاذ تدابير إضافية لدعم البلدان الأقل نموا عبر وسائل منها التدريب والتسويق.

وقال محللون إن الخطوة التي اتخذتها بكين ربما تساعد الدول المتقدمة نسبيا، والتي تتمتع بقواعد تصنيع كبيرة للمنتجات ذات القيمة المضافة، على الاستفادة من السوق الصينية الواسعة.

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