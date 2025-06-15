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إقتصاد
الريال الإيراني يهوي مع استمرار الصراع مع إسرائيل
Lebanon 24
15-06-2025
|
15:11
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ذكرت مكاتب صرافة غير رسمية، اليوم الأحد، أن عملة
إيران
تراجعت بشكل كبير منذ اندلاع الصراع مع
إسرائيل
فجر أول أمس الجمعة، حيث خسر
الريال
الإيراني
نحو 12% من قيمته أمام اليورو.
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وأفادت تقارير من
طهران
، بأن المنصات الكبيرة التي عادة ما تعرض حركات سعر صرف بشكل تفصيلي تخضع للرقابة.
وذكر تجار عملة بأن السلطات تدخلت بسبب القلق من حدوث المزيد من الفوضى الاقتصادية. وفي السوق السوداء، يساوى اليورو الواحد الآن أكثر من مليون
ريال
، وفق ما نقلته وكالة
الأنباء الألمانية
(د ب أ).
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