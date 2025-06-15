الريال الإيراني يهوي مع استمرار الصراع مع إسرائيل

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ذكرت مكاتب صرافة غير رسمية، اليوم الأحد، أن عملة تراجعت بشكل كبير منذ اندلاع الصراع مع فجر أول أمس الجمعة، حيث خسر نحو 12% من قيمته أمام اليورو.وأفادت تقارير من ، بأن المنصات الكبيرة التي عادة ما تعرض حركات سعر صرف بشكل تفصيلي تخضع للرقابة.وذكر تجار عملة بأن السلطات تدخلت بسبب القلق من حدوث المزيد من الفوضى الاقتصادية. وفي السوق السوداء، يساوى اليورو الواحد الآن أكثر من مليون ، وفق ما نقلته وكالة (د ب أ).