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إقتصاد
الذهب يتجاوز اليورو في تحوّل تاريخي!
Lebanon 24
16-06-2025
|
06:00
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اكتسب
الذهب
أهمية كبيرة مع سعي البنوك المركزية بشكل متزايد إلى تنويع الأصول الاحتياطية، خاصة في ظل التقلبات وتصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم.
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ووفقا للبنك المركزي
الأوروبي
، تجاوز الذهب اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في العالم من حيث القيمة السوقية. وعزا
البنك المركزي الأوروبي
هذا التحول إلى مشتريات قياسية من قبل البنوك المركزية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وزادت البنوك المركزية من احتياطياتها من الذهب بأكثر من 1000 طن في عام 2024، وهو ضعف متوسط الكمية السنوية التي سجلت في العقد السابق، ليصل إجمالي الحيازات الرسمية إلى 36000 طن، وهو ما يقترب من ذروة عام 1965.
ومن حيث القيمة السوقية، شكل الذهب 20% من الاحتياطيات الرسمية العالمية في نهاية عام 2024، متقدمًا على اليورو الذي بلغ 16%.
وارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 30% في 2024، مسجلا مستويات قياسية تجاوزت 3500 دولار للأونصة، مما عزز حصته في محافظ الاحتياطيات بشكل كبير.
ووجد
البنك المركزي
الأوروبي أن "ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لأغراض التنويع". وعلى الرغم من أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية، المقاسة بأسعار الصرف الثابتة، ظلت ثابتة عند حوالي 20%، إلا أن ارتفاع سعر الذهب تجاوزها من حيث القيمة السوقية.
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