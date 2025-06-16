Advertisement

إقتصاد

الذهب يتجاوز اليورو في تحوّل تاريخي!

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1376722-638856744940105036.jpeg
Doc-P-1376722-638856744940105036.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اكتسب الذهب أهمية كبيرة مع سعي البنوك المركزية بشكل متزايد إلى تنويع الأصول الاحتياطية، خاصة في ظل التقلبات وتصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم.
Advertisement

ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، تجاوز الذهب اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في العالم من حيث القيمة السوقية. وعزا البنك المركزي الأوروبي هذا التحول إلى مشتريات قياسية من قبل البنوك المركزية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وزادت البنوك المركزية من احتياطياتها من الذهب بأكثر من 1000 طن في عام 2024، وهو ضعف متوسط الكمية السنوية التي سجلت في العقد السابق، ليصل إجمالي الحيازات الرسمية إلى 36000 طن، وهو ما يقترب من ذروة عام 1965.

ومن حيث القيمة السوقية، شكل الذهب 20% من الاحتياطيات الرسمية العالمية في نهاية عام 2024، متقدمًا على اليورو الذي بلغ 16%.

وارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 30% في 2024، مسجلا مستويات قياسية تجاوزت 3500 دولار للأونصة، مما عزز حصته في محافظ الاحتياطيات بشكل كبير.

ووجد البنك المركزي الأوروبي أن "ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لأغراض التنويع". وعلى الرغم من أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية، المقاسة بأسعار الصرف الثابتة، ظلت ثابتة عند حوالي 20%، إلا أن ارتفاع سعر الذهب تجاوزها من حيث القيمة السوقية.
مواضيع ذات صلة
الذهب يتجاوز اليورو كأكبر احتياطي ويحتل المركز الثاني.. وهذا جديد أسعاره
lebanon 24
16/06/2025 14:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: المنطقة أمام تحول تاريخي وسقوط لنظام الهيمنة
lebanon 24
16/06/2025 14:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب" عن الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد بلوغ "نقطة تحوّل تاريخية" في جهود إنهاء حرب أوكرانيا
lebanon 24
16/06/2025 14:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتصاد منطقة اليورو يفاجئ الأسواق بنمو 0.6% في الربع الأخير
lebanon 24
16/06/2025 14:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:22 | 2025-06-16
06:16 | 2025-06-16
05:19 | 2025-06-16
04:39 | 2025-06-16
03:26 | 2025-06-16
01:16 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24