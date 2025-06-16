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إقتصاد

تحالف مغربي ينجز أكبر ملعب بالعالم

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:32
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فاز تحالف يضم شركتي بناء مغربيتين بصفقة بناء ملعب "الحسن الثاني" بمدينة الدار البيضاء في المغرب، والذي سيكون أكبر ملعب كرة قدم في العالم.
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تم ترسية الصفقة على تحالف يضم شركتي "SGTM" و"TGCC" مقابل 3.4 مليار درهم (373 مليون دولار)، بحسب محضر التسليم الذي تم توقيعه اليوم الإثنين بمقر الوكالة الحكومية للتجهيزات العامة في العاصمة الرباط.

كان المغرب أطلق طلب عروض دولياً حول هذا المشروع في 30 أبريل الماضي، وتلقى مشاركة شركات بناء أجنبية ومحلية.

115 ألف مقعد للمتفرجين
من المرتقب أن يكون الملعب الأكبر في العالم حيث سيتسع لحوالي 115 ألف متفرج، وسيستضيف مباريات كأس العالم 2030 المنظم بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

الملعب جرى تصميمه من طرف الشركة الأميركية للهندسة "بوبولوس" للهندسة بالتعاون مع المهندسة الكورية لينا شاو والمهندس المعماري المغربي طارق أولعلو.

شكل الملعب مستوحى من "التجمع الاجتماعي التقليدي في المغرب المعروف باسم "الموسم"، حيث يقع هيكل الملعب تحت سقف خيمة كبير وسط مناظر طبيعية".

سيكون الملعب متوافقاً مع مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع القدرة على استضافة نهائي كأس العالم 2030، بحسب بيان سابق لشركة الهندسة الأميركية. وسيُستغل الملعب فيما بعد كمقر للناديين المحليين "الرجاء" و"الوداد".

أعلنت المملكة عام 2023 عن برنامج لـتأهيل 6 ملاعب لكرة القدم إلى جانب الملعب الجديد، بقيمة إجمالية تناهز 20.5 مليار درهم (2.2 مليار دولار). يشارك المغرب في تنظيم كأس العالم بعدة ملاعب لا تقل طاقتها عن 50 ألف مشجع في مدن طنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس. (بلومبرغ)
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