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إقتصاد

النفط يهبط

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:00
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انخفضت  أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل في تعاملات، الإثنين 16 حزيران، بعد تقارير تفيد بسعي إيران إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل، مما يزيد من إمكان التوصل إلى هدنة ويهدئ المخاوف إزاء تعطل إمدادات الخام من المنطقة.
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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 2.7% إلى 71.58 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.71 دولار بما يعادل 3.7% إلى 70.27 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد سجّلا في وقت سابق من الجلسة مكاسب تجاوزت 4 دولارات.

وكان الخامان القياسيان قد قفزا بنسبة 7% عند تسوية جلسة الجمعة، بعد ارتفاعهما بأكثر من 13% خلال الجلسة نفسها، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير كانون الثاني. (cnbc)
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