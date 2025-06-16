النفط يهبط

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انخفضت أسعار أكثر من دولارين للبرميل في تعاملات، الإثنين 16 حزيران، بعد تقارير تفيد بسعي إلى إنهاء الأعمال القتالية مع ، مما يزيد من إمكان التوصل إلى هدنة ويهدئ المخاوف إزاء تعطل إمدادات الخام من المنطقة.تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 2.7% إلى 71.58 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 2.71 دولار بما يعادل 3.7% إلى 70.27 دولار للبرميل.وكان الخامان قد سجّلا في وقت سابق من الجلسة مكاسب تجاوزت 4 دولارات.وكان الخامان القياسيان قد قفزا بنسبة 7% عند تسوية جلسة الجمعة، بعد ارتفاعهما بأكثر من 13% خلال الجلسة نفسها، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير كانون الثاني. (cnbc)