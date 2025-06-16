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إقتصاد

فيتش: صراع إيران وإسرائيل لن يغير تصنيف تل أبيب الائتماني "A"

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:41
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قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني تبدو ضمن نطاق يمكن استيعابه في إطار تصنيف إسرائيل الائتماني “A” مع نظرة مستقبلية سلبية.
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وأضافت فيتش أنها تتوقع أن تكون علاوة المخاطر على أسعار النفط بسبب الصراع محصورة في نطاق يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل، وأنها لا تتوقع أن يستمر الصراع لأكثر من بضعة أسابيع.
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