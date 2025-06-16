فيتش: صراع إيران وإسرائيل لن يغير تصنيف تل أبيب الائتماني "A"

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قالت إن تداعيات الصراع تبدو ضمن نطاق يمكن استيعابه في إطار تصنيف الائتماني “A” مع نظرة مستقبلية سلبية.وأضافت فيتش أنها تتوقع أن تكون علاوة المخاطر على أسعار بسبب الصراع محصورة في نطاق يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل، وأنها لا تتوقع أن يستمر الصراع لأكثر من بضعة أسابيع.