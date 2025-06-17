أسعار النفط تقفز وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل

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ارتفعت أسعار بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين وإسرائيل وحث “الجميع” على إخلاء ، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات نفط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 74.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، غرب الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 1.87 بالمئة إلى 73.11 دولار.