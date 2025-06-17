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إقتصاد

أسعار النفط تقفز وسط تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
17-06-2025 | 01:11
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الجميع” على إخلاء طهران، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات نفط.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 74.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 1.87 بالمئة إلى 73.11 دولار.
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