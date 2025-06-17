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إقتصاد

أوروبا تخطط لحظر شامل على واردات الغاز من هذه الدولة!

Lebanon 24
17-06-2025 | 23:00
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تخطط المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، مع تقديم مقترح تفصيلي حول كيفية تنفيذ ذلك اليوم الثلاثاء.

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ويتضمن المقترح احتمال استخدام قانون التجارة الخاص بالاتحاد الأوروبي، إذ يُعتبر فرض الحظر عبر العقوبات صعبًا بسبب ضرورة الحصول على موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، وهو ما تعارضه دول مثل هنغاريا.

وكانت المفوضية قد أكدت أمس أن الغاز الروسي يمثل أقل من 19% من إجمالي واردات الاتحاد خلال عام 2024، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات منسقة نظراً لأن اعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على الطاقة الروسية يشكل تهديدًا للأمن.

يُذكر أن روسيا كانت المورد الرئيسي للطاقة لأوروبا حتى عام 2022، حين بدأت الدول الأوروبية تقليص وارداتها منها أو وقفها بعد غزو الكرملين لأوكرانيا.

وقد انخفضت قيمة الواردات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من نحو 163.6 مليار يورو في 2021 إلى 36 مليار يورو في 2024.

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