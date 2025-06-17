أوروبا تخطط لحظر شامل على واردات الغاز من هذه الدولة!

تخطط لفرض حظر كامل على واردات الروسي إلى بحلول نهاية عام 2027، مع تقديم مقترح تفصيلي حول كيفية تنفيذ ذلك اليوم الثلاثاء.

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ويتضمن المقترح احتمال استخدام قانون التجارة الخاص بالاتحاد ، إذ يُعتبر فرض الحظر عبر صعبًا بسبب ضرورة الحصول على موافقة بالإجماع من جميع ، وهو ما تعارضه دول مثل هنغاريا.

وكانت المفوضية قد أكدت أمس أن الغاز الروسي يمثل أقل من 19% من إجمالي واردات الاتحاد خلال عام 2024، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات منسقة نظراً لأن اعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على الطاقة الروسية يشكل تهديدًا للأمن.

يُذكر أن كانت المورد للطاقة لأوروبا حتى عام 2022، حين بدأت الدول الأوروبية تقليص وارداتها منها أو وقفها بعد غزو لأوكرانيا.

وقد انخفضت قيمة الواردات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من نحو 163.6 مليار في 2021 إلى 36 مليار يورو في 2024.