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إقتصاد
وسط تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
18-06-2025
|
01:01
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ارتفعت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة بالمئة وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع
الإيراني
الإسرائيلي
إلى تعطيل إمدادات.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 76.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 75.07 دولار للبرميل.
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