وسط تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في اسعار النفط

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ارتفعت أسعار في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة بالمئة وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطيل إمدادات.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 76.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 75.07 دولار للبرميل.