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إقتصاد

وسط تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في اسعار النفط

Lebanon 24
18-06-2025 | 01:01
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من أربعة بالمئة وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى تعطيل إمدادات.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 76.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 75.07 دولار للبرميل.
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