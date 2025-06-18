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إقتصاد
وسط توتر الشرق الأوسط وتوقعات خفض الفائدة.. الذهب يحافظ على مكاسبه
Lebanon 24
18-06-2025
|
02:11
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استقرت أسعار
الذهب
في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار
مجلس الاحتياطي الاتحادي
بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع
الإسرائيلي
الإيراني
.
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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولار.
وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة “تذبذب سعر الذهب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في
الشرق الأوسط
. وبعد التقارير الأمريكية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري”.
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