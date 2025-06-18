وسط توتر الشرق الأوسط وتوقعات خفض الفائدة.. الذهب يحافظ على مكاسبه

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استقرت أسعار في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع .واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولار.وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة “تذبذب سعر الذهب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في . وبعد التقارير الأمريكية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري”.