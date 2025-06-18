وسط توترات الشرق الأوسط.. الأسهم الآسيوية تتراجع

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وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" الإقليمي للأسهم بنسبة 0.8%، مع تراجع الأسهم في جميع أنحاء . كما هبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية، بنحو 0.4% بعد أن أنهى مؤشر "إس آند بي 500" الجلسة السابقة من دون تغيير يُذكر.وتراجعت عملتا ونيوزيلندا مقابل الدولار الأميركي، بينما أُغلقت أسواق الخميس بسبب عطلة رسمية في .وأصبح المستثمرون أكثر حذراً بعد تقرير نشرته " " أفاد بأن مسؤولين أميركيين كباراً يضعون خططاً لضربة محتملة على إيران خلال الأيام المقبلة.وكانت الأسواق أصلاً في حالة توتر بعد أن خفّض الاحتياطي توقعاته للنمو هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم، مما أبرز كيف أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية تعقّد جهود لتخفيف سياسته النقدية.