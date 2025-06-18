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إقتصاد
وسط توترات الشرق الأوسط.. الأسهم الآسيوية تتراجع
Lebanon 24
18-06-2025
|
23:33
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تراجعت الأسهم جنباً إلى جنب مع العملات الحساسة للمخاطر، مع تصاعد المخاوف من احتمال انخراط مباشر للولايات المتحدة في صراع مع
إيران
، وتحذير رئيس
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
جيروم باول
، من تضخم ملموس في الأفق.
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وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" الإقليمي للأسهم بنسبة 0.8%، مع تراجع الأسهم في جميع أنحاء
آسيا
. كما هبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية، بنحو 0.4% بعد أن أنهى مؤشر "إس آند بي 500" الجلسة السابقة من دون تغيير يُذكر.
وتراجعت عملتا
أستراليا
ونيوزيلندا مقابل الدولار الأميركي، بينما أُغلقت أسواق
سندات الخزانة
الخميس بسبب عطلة رسمية في
الولايات المتحدة
.
وأصبح المستثمرون أكثر حذراً بعد تقرير نشرته "
بلومبرغ
" أفاد بأن مسؤولين أميركيين كباراً يضعون خططاً لضربة محتملة على إيران خلال الأيام المقبلة.
وكانت الأسواق أصلاً في حالة توتر بعد أن خفّض الاحتياطي
الفيدرالي
توقعاته للنمو هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم، مما أبرز كيف أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية تعقّد جهود
البنك المركزي
لتخفيف سياسته النقدية.
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