صادرات النفط الإيراني تبلغ أعلى مستوى في 5 أسابيع رغم الهجمات الإسرائيلية

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قالت شركتان لتتبع السفن لرويترز إن تحافظ على إمدادات الخام من خلال تحميل الناقلات واحدة تلو الأخرى وتنقل مخزون النفط العائم إلى مكان أقرب بكثير إلى ، إذ تسعى إلى الحفاظ على مصدر رئيسي للإيرادات في خضم تعرضها لهجوم من .ويشكل النزاع بين إيران وإسرائيل الذي اندلع الأسبوع الماضي عقبة جديدة أمام إيران التي تستخدم أسطول ظل من الناقلات لإخفاء مصدرها والتحايل على التي أعيد فرضها في 2018 بسبب برنامجها .وتتجه صادرات النفط الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الصين بشكل أساسي. وقالت شركتا تتبع السفن إن الحمولات لم تتأثر حتى الآن إلى حد كبير بالصراع مع إسرائيل.وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة (كبلر) للتحليلات أن إيران حمّلت 2.2 مليون من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع.