هذا ما تخطط له "ميتسوبيشي"

بعد انسحابها الصادم من السوق البريطانية
عام 2020، تتهيأ ميتسوبيشي، إحدى أكثر العلامات اليابانية
المحبوبة في بريطانيا
، لعودة مفاجئة ومرتقبة، بحسب ما كشفه الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة في أوروبا
، فرانك كرول، لمجلة أوتوكار.
كان انسحاب ميتسوبيشي جزءًا من عملية واسعة لخفض التكاليف عقب التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى إنهاء 46 عامًا من الحضور المتواصل في السوق البريطانية، بدأت مع إطلاق طراز كولت لانسر عام 1974.
لكن تغيرت المعادلة مؤخرًا. فقد استعادت ميتسوبيشي بعض حضورها في أوروبا عبر شراكة استراتيجية ضمن تحالف رينو-نيسان، حيث بدأت ببيع نسخ مُعاد تسميتها من طرازات "رينو كليو
" و"كابتشر" تحت أسماء كولت وASX، وتُصنّع هذه الطرازات في فرنسا
.
يقول كرول إن "الإمكانات والحجم" في السوق البريطانية أكبر من أن تُهمل، ملمحًا إلى أن العودة ستتجاوز مجرد طرازين. وفيما لم يُعلن عن موعد نهائي، يُتوقع أن يكون طراز أوتلاندر الهجين PHEV، الذي حقق سابقًا نجاحًا ساحقًا بين سائقي الشركات في بريطانيا، هو الحصان الرابح لعودة قوية محتملة بحلول عام 2027.
لكن ميتسوبيشي تواجه تحديات مهمة، منها إعادة بناء الثقة بعد الانقطاع الطويل
، والتنافس في سوق بريطاني بات أكثر ازدحامًا بالعلامات الكهربائية والصينية. كما أن طرازاتها الأوروبية الحالية ما زالت نسخًا "معاد تسميتها"، ما قد لا يُرضي جمهورها السابق المتعطش لأصالة الأداء الياباني. (mail online(