الإمارات تتصدر الوجهات السياحية المفضلة لدى الروس

Advertisement

أشارت إلى تصدر قائمة الوجهات الخارجية المفضلة لدى السياح خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع أكثر من 466 ألف رحلة.وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن لوزارة التنمية الاقتصادية عقب اجتماع بين وزير التنمية الاقتصادية الروسي ووزير الاقتصاد على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.ووفقا للبيان قام الروس العام الماضي بنحو مليوني رحلة إلى الإمارات، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق. وبلغت نسبة نمو عدد رحلات السياح الإماراتيين إلى 54%. وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات، في الربع الأول من عام 2025، الوجهة السياحية الأكثر شعبية لدى الروس، بأكثر من 466 ألف رحلة.وأشارت الوزراة إلى أن أسباب نمو التدفق السياحي بين البلدين كانت نظام التأشيرة الميسر والتطور النشط للسفر الجوي.وانطلقت مؤخرا فعاليات الدولي بمشاركة دولية وعربية واسعة وحضور آلاف المشاركين والخبراء. (روسيا اليوم)