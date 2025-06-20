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إقتصاد

الإمارات تتصدر الوجهات السياحية المفضلة لدى الروس

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:15
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أشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى تصدر الإمارات قائمة الوجهات الخارجية المفضلة لدى السياح الروس خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع أكثر من 466 ألف رحلة.
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وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة التنمية الاقتصادية عقب اجتماع بين وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

ووفقا للبيان قام الروس العام الماضي بنحو مليوني رحلة إلى الإمارات، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق. وبلغت نسبة نمو عدد رحلات السياح الإماراتيين إلى روسيا 54%. وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات، في الربع الأول من عام 2025، الوجهة السياحية الأكثر شعبية لدى الروس، بأكثر من 466 ألف رحلة.

وأشارت الوزراة إلى أن أسباب نمو التدفق السياحي بين البلدين كانت نظام التأشيرة الميسر والتطور النشط للسفر الجوي.

وانطلقت مؤخرا فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة دولية وعربية واسعة وحضور آلاف المشاركين والخبراء.  (روسيا اليوم)
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