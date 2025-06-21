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إقتصاد
ترامب يعيد طرح فكرة إقالة رئيس "الفيدرالي": ربما سأضطر لتغيير رأيي
Lebanon 24
21-06-2025
|
03:14
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طرح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الجمعة، مرة أخرى فكرة إقالة
جيروم باول
، رئيس
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي)، الذي طالما هاجمه بسبب أسعار الفائدة التي يريد خفضها.
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وكتب
ترامب
في منشور مطوّل على موقع "تروث سوشيال" منتقدًا سياسة الاحتياطي
الفيدرالي
: "لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، ربما فقط، سأضطر إلى تغيير رأيي بشأن إقالته، ولكن بغض النظر، ستنتهي فترة ولايته قريبًا".
وأضاف: "أتفهّم تمامًا أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما ينبغي عليه القيام به، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جرّبت كل الطرق المختلفة".
ولطالما اعتُبر رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مأمن من الإقالة الرئاسية لأسباب غير سوء التصرف أو سوء السلوك، لكن ترامب هدّد باختبار هذه الفرضية القانونية من خلال تهديداته المتكررة بإقالة باول.
وكثيرًا ما يتراجع ترامب عن تلك التهديدات. وقال في
البيت الأبيض
في 12 حزيران: "لن أقوم بإقالته".
أبقى
بنك الاحتياطي الفيدرالي
أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء في نطاق 4.25–4.50%، وتوقّع تباطؤ النمو وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم بحلول نهاية العام.
تنتهي ولاية باول في أيار 2026، ومن المتوقّع أن يرشّح ترامب خلفًا له في الأشهر المقبلة.
وخفّف حكم
المحكمة العليا
في أيار من المخاوف من أن ترامب قد يعزل باول، إذ وصف القضاة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه "كيان فريد من نوعه وشبه خاص".
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