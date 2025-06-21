من بروكسل إلى بكين... معركة المعاملة بالمثل تبدأ من الأجهزة الطبية

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يعتزم فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين (5.7 ملايين دولار).هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%.وأوضح المسؤول، أن ، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. (بلومبرغ)