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إقتصاد
من بروكسل إلى بكين... معركة المعاملة بالمثل تبدأ من الأجهزة الطبية
Lebanon 24
21-06-2025
|
23:00
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يعتزم
الاتحاد الأوروبي
فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية
الصينية
إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين
يورو
(5.7 ملايين دولار).
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هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد
الأوروبي
مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%.
وأوضح المسؤول، أن
المفوضية الأوروبية
، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ
المعاملة بالمثل
في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. (بلومبرغ)
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