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إقتصاد
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين إيران وأميركا
Lebanon 24
23-06-2025
|
01:40
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ارتفعت أسعار
الذهب
اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في
الشرق الأوسط
، إذ تراقب الأسواق عن كثب رد فعل
إيران على
هجمات أمريكية استهدفت منشآتها النووية.
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وبحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3371.30 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب عند 3387.20 دولار للأوقية.
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