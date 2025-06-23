الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين إيران وأميركا

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ارتفعت أسعار اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في ، إذ تراقب الأسواق عن كثب رد فعل هجمات أمريكية استهدفت منشآتها النووية.وبحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3371.30 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 3387.20 دولار للأوقية.