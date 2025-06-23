قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج ونمو متوقع للاقتصاد

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سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 زيادة تاريخية بنسبة 77.1%، لتبلغ نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2025 بنسبة 72.3%، لتصل إلى 12.4 مليار دولار، وبلغت في أبريل وحده 3 مليارات دولار بزيادة سنوية قدرها 39%.يأتي هذا الأداء في ظل مؤشرات تعافي اقتصادي تدريجي، إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، فيما رفع تقديراته إلى 4.3%، متوقعاً تسارع النمو إلى 4.8% في العام التالي.وأكدت وزيرة التخطيط أن تتابع وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد، مشيرة إلى سيناريوهات متعددة يتم إعدادها للتعامل مع المرحلة المقبلة.في السياق نفسه، أبدى كل من صندوق النقد والبنك الدولي تفاؤلاً مشروطًا، مع تثبيت توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري عند 3.8% للعام الجاري، بينما رجّح أن يصل النمو إلى 4.8% في 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا رغم التحديات الإقليمية. (العين)