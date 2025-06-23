Advertisement

إقتصاد

قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج ونمو متوقع للاقتصاد

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1381290-638863043287692843.png
Doc-P-1381290-638863043287692843.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 زيادة تاريخية بنسبة 77.1%، لتبلغ نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2025 بنسبة 72.3%، لتصل إلى 12.4 مليار دولار، وبلغت في أبريل وحده 3 مليارات دولار بزيادة سنوية قدرها 39%.
Advertisement

يأتي هذا الأداء في ظل مؤشرات تعافي اقتصادي تدريجي، إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، فيما رفع البنك المركزي تقديراته إلى 4.3%، متوقعاً تسارع النمو إلى 4.8% في العام التالي.

وأكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن لجنة الأزمات تتابع التطورات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد، مشيرة إلى سيناريوهات متعددة يتم إعدادها للتعامل مع المرحلة المقبلة.

في السياق نفسه، أبدى كل من صندوق النقد والبنك الدولي تفاؤلاً مشروطًا، مع تثبيت توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري عند 3.8% للعام الجاري، بينما رجّح البنك الأفريقي للتنمية أن يصل النمو إلى 4.8% في 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا رغم التحديات الإقليمية. (العين)
مواضيع ذات صلة
قفزة اقتصادية.. التجارة بين الإمارات واليابان تسجّل نموًا لافتًا
lebanon 24
24/06/2025 02:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الإقتصاد الروسيّ يُسجّل نموا بأكثر من 2 بالمئة
lebanon 24
24/06/2025 02:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل GTA 6 يبطئ النمو المتوقع لصناعة الألعاب عالميًا
lebanon 24
24/06/2025 02:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الائتمان المصرفي في السعودية يسجّل قفزة تاريخية
lebanon 24
24/06/2025 02:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2025-06-23
12:17 | 2025-06-23
09:56 | 2025-06-23
09:54 | 2025-06-23
08:21 | 2025-06-23
08:06 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24