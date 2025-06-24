رئيس لجنة المال والموازنة: أعطينا فرصة لمعالجة بعض الشؤون قبل الجلسة التشريعية الاثنين

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عقدت والموازنة جلسة اليوم، وبعدها قال رئيس لجنة المال والموازنة "الجلسة كانت مخصصة اليوم لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة /ألفي مليار في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي ومشروع منح المتضررين من الحرب على بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة".وتابع "في البند الأول، حصل نقاش مستفيض، وقد شرح وزير العدل ورئيس الصندوق بالانابة الرئيس فوزي داغر أهمية الصندوق وما يؤمنه للقاضي من حماية اجتماعية بحاجة اليها بظل التدهور بالعملة والرواتب التي يعاني منها الجميع. وقد طرح الزملاء النواب هواجسهم، وأن هناك اعتمادات اضافية تطلب على الموازنة ومن أين ستؤمن الايرادات، وماذا عن المساواة مع سائر مكونات القطاع العام".أضاف "لقد شرح كل من المال ووزير العدل أنها مساهمة تقوم بها الدولة سنوياً لصندوق تعاضد القضاة للمنح والطبابة والاستشفاء، وهو ما يحافظ على حد أدنى من كرامته. واتخذ ابعاداً كثيرة، وسأل النواب طالما أن موازنة 2025 لا تفي بالغرض لماذا لم يتم تعديلها في حينه، وان تشمل الزيادات موازنة 2026. وبعد النقاش والمستفيض حول هذا البند، اتخذت قراراً بناء على رغبة عارمة بمتابعة النقاش الساعة 11 قبل ظهر غد في مجلس النواب. وطلبنا الايضاحات بما يتعلق بالايرادات وادارة الصندوق وكيفية توزيع الأموال والنسب، وهو ما وعدنا بوروده الينا غداً لاستكمال جدول الأعمال".اضاف "عندما طلبنا التصويت على القانون، طلب عدد من الزملاء التريث. وأصريت على موقفي بالتصويت، وتبين ان هناك مصلحة عامة باقراره مع سواه من القوانين ومنها تعويض نهاية الخدمة والاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية، لذلك قررنا عقد جلسة غداً لمحاولة اتمام ما بدأناه والذي يشكل مصلحة للبنانيين".واعتبر أن "من واجب الحكومة ووزارة المال ان تعرف ان هناك سقفاً للاعتمادات الاضافية ولا نكون أمام نموذج كسلفات الخزينة كما كان يحصل بالماضي أو اعتمادات مجتزأة من دون تصور شامل في كل مرة".أضاف "ستتم دعوة المرجعيات المالية من وزارة مال وحاكم والمعنيين الى جلسة لمعرفة ما يجب ان يصرف ولمن وكيف وهل يجوز تحميل المواطن المزيد من الرسوم والأعباء. وهذه النقاشات تحمي وتهدأ أحياناً ولكن طالما النية الوصول الى قرارات سليمة وايضاحات مطلوبة والتزام الحكومة بالسقوف والاعتمادات فهذا يصب بالخيارات السليمة والأهداف السليمة".وختم بالقول "اعتقد ان اشتدي يا أزمة تنفرجي. واليوم اشتدت كفاية. وان شاء الله نرى الانفراج غداً". (الوكالة الوطنية)