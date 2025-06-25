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إقتصاد
مع انحسار التوتر بين إيران وإسرائيل.. الدولار يخسر مكاسبه
Lebanon 24
25-06-2025
|
03:30
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كافح الدولار لاستعادة قوته اليوم الأربعاء في وقت يقبل فيه المستثمرون على المخاطرة بعد وقف إطلاق النار الهش بين
إسرائيل
وإيران.
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وانتعشت الأسواق وارتفع مؤشر الأسهم العالمية لمستوى قياسي خلال الليل بعد سريان وقف إطلاق النار بين
إيران
وإسرائيل والذي توسط فيه
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
وأشارت الدولتان إلى أن الحرب الجوية بينهما انتهت، على الأقل في الوقت الراهن، بعد أن وبخهما
ترامب
علنا لانتهاكهما وقف إطلاق النار الذي أعلنه.
وأقبل المستثمرون على بيع الدولار بكثافة في أعقاب هذه الأنباء بعدما سارعوا إلى شراء عملة الملاذ الآمن خلال حرب دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران وخلالها قصفت
الولايات المتحدة
المنشآت النووية
الإيرانية
الرئيسية.
كانت تحركات العملات أكثر هدوءا في
آسيا
اليوم الأربعاء إلا أن اليورو ظل قريبا من أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2021 وبلغ في أحدث التداولات 1.1614 دولار.
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