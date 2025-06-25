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إقتصاد

تسريحات جديدة مرتقبة في مايكروسوفت الأسبوع القادم

Lebanon 24
25-06-2025 | 15:15
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أفادت تقارير أن مايكروسوفت تخطط لجولة أخرى من تسريحات الموظفين ، وهذه المرة تستهدف الشركة قسم Xbox، كجزء من جهود أوسع لإعادة تنظيم الشركة قبل نهاية سنتها المالية ، وقد تكون هذه رابع عملية تسريح كبيرة في الشركة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وتأتى فى ظل تزايد الضغوط عليها للتركيز على الربحية، خاصة بعد استحواذها على Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار فى عام 2023.
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وأفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج أن عمليات التسريح ستؤثر على عدة فرق ضمن مجموعة إكس بوكس ، ورغم أن العدد الدقيق للوظائف المفقودة لا يزال غير واضح، فمن المتوقع أن تكون هذه الخطوة كبيرة.
وتُعدّ عمليات التسريح هذه جزءًا من عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقًا على مستوى الشركة، وقد تؤثر أيضًا على الموظفين العاملين في عمليات المبيعات العالمية لمايكروسوفت ، ومن المرجح الإعلان عن عمليات التسريح مطلع الأسبوع المقبل، قبل نهاية السنة المالية لمايكروسوفت في 30 يونيو، وهذه الفترة عادةً ما تُجري فيها الشركة تغييرات داخلية كبيرة وتُعيد تنظيم فرق العمل في مختلف الأقسام.

وشهد قسم إكس بوكس، الذي يتولى إدارة أجهزة ألعاب مايكروسوفت، واستوديوهات تطوير الألعاب، والخدمات الرقمية مثل جيم باس، تسريحات متعددة خلال العام الماضي ، وفي عام 2023 وحده أغلقت مايكروسوفت بعض فروعها المتخصصة في الألعاب، وأجرت تغييرات كبيرة في كوادر إكس بوكس ، والآن ومع اكتمال استحواذها على أكتيفجن بليزارد، يبدو أن الشركة تعيد تقييم هيكلها واستراتيجية تكاليف قسم الألعاب.

وتشير التقارير، أيضًا إلى أن هذه الجولة من التسريحات لا تقتصر على قطاع الألعاب ، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت بلومبرج أن مايكروسوفت تخطط لتسريح آلاف الموظفين في مختلف الأقسام، بما في ذلك المبيعات ، وفي مايو أفادت التقارير أن الشركة سرّحت حوالي 6000 موظف، معظمهم من فرق الهندسة والمنتجات ، ولم تتأثر إلى حد كبير الوظائف التي تتعامل مع العملاء، مثل المبيعات والتسويق خلال تلك المرحلة، ولكنها قد تُستهدف هذه المرة.

من أسباب هذه الإجراءات الهادفة إلى خفض التكاليف استثمار مايكروسوفت المستمر في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية ، فقد خصصت الشركة مليارات الدولارات لبناء مراكز بيانات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولدعم هذه المجالات عالية التكلفة، تسعى مايكروسوفت إلى تحسين الإنفاق في قطاعات أخرى من الشركة. (اليوم السابع)
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