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إقتصاد

الدولار يتراجع بفعل "ظل الفيدرالي"... وترامب يربك الأسواق

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:18
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تراجع الدولار الأميركي وانخفضت عوائد سندات الخزانة، مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في تعيين مبكر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
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بالتوازي، انخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نيسان 2022، مع تسجيل العملة الأميركية خسائر مقابل الين الياباني وعملة تايوان. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.27%.

وجاءت هذه التحركات عقب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن ترامب قد يُعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي في أيلول أو تشرين الاول، وهو توقيت مبكر بشكل غير معتاد، ما قد يخلق عملياً "رئيس ظل" لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق. وقد عزز ذلك التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستُخفض في وقت أقرب مما كان يُعتقد سابقاً. (بلومبرغ)
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