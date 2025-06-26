الدولار يتراجع بفعل "ظل الفيدرالي"... وترامب يربك الأسواق

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تراجع الدولار الأميركي وانخفضت عوائد ، مع تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت أقرب من المتوقع، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأميركي يفكر في تعيين مبكر لرئيس المقبل.بالتوازي، انخفض مؤشر " " للدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نيسان 2022، مع تسجيل العملة الأميركية خسائر مقابل الين الياباني وعملة تايوان. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.27%.وجاءت هذه التحركات عقب تقرير لصحيفة " " أفاد بأن قد يُعلن عن مرشحه لرئاسة في أيلول أو تشرين الاول، وهو توقيت مبكر بشكل غير معتاد، ما قد يخلق عملياً "رئيس ظل" لديه القدرة على التأثير في معنويات السوق. وقد عزز ذلك التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستُخفض في وقت أقرب مما كان يُعتقد سابقاً. (بلومبرغ)