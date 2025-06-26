النحاس يواصل المكاسب

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واصل النحاس مكاسبه لليوم الخامس، بعدما كشف " " عن توقعاته بأن الأسعار ستصل إلى أعلى مستوى في 2025 عند نحو 10050 دولاراً للطن في آب، مع شح الإمدادات خارج .ويواجه متداولو النحاس ضغطاً كبيراً في بعد ارتفاع العلاوات السعرية للعقود الفورية. ويأتي شح الإمدادات بسبب المستوى القياسي من الشحنات التي وُجهت إلى الولايات المتحدة بعد أن أدت مقترحات بفرض رسوم جمركية إلى ارتفاع الأسعار هناك، ما استنزف مخزونات الدول الأخرى.وكتب محللو "غولدمان"، ومن بينهم إيوين دينسمور، في مذكرة صدرت الخميس: "يوجد شح في إمدادات سوق النحاس خارج الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من نقص معروض النحاس الإقليمي، رغم فائض في السوق العالمية في الفترة الحالية". (بلومبرغ)