الذهب مستمر في الإنخفاض.. إليكم الأسعار الجديدة

Advertisement

تراجع يوم الجمعة متجها صوب تكبد خسارة أسبوعية ثانية مع تأثر الأسعار بصعود طفيف للدولار والهدنة بين وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثا عن أدلة على مسار أسعار الفائدة في .وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3296,89 دولار للأوقية، حسب وكالة .وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.وينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في المقرر صدورها للحصول على مزيد من الرؤية بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ، حيث توقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية بنسبة 0.1% وارتفاع سنوي بنسبة 2.6%.