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إقتصاد
الذهب مستمر في الإنخفاض.. إليكم الأسعار الجديدة
Lebanon 24
26-06-2025
|
23:55
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تراجع
الذهب
يوم الجمعة متجها صوب تكبد خسارة أسبوعية ثانية مع تأثر الأسعار بصعود طفيف للدولار والهدنة بين
إسرائيل
وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثا عن أدلة على مسار أسعار الفائدة في
مجلس الاحتياطي الاتحادي
.
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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3296,89 دولار للأوقية، حسب وكالة
رويترز
.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في
الولايات المتحدة
المقرر صدورها للحصول على مزيد من الرؤية بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي
الفيدرالي
، حيث توقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية بنسبة 0.1% وارتفاع سنوي بنسبة 2.6%.
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