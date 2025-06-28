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إقتصاد
مشروع قانون أميركي لإنهاء الائتمان الضريبي على السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة
Lebanon 24
28-06-2025
|
01:26
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أصدر الجمهوريون في
مجلس الشيوخ الأميركي
، مساء أمس الجمعة، نسخة معدّلة من مشروع
قانون الضرائب
والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 أيلول، بالإضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة.
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كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يومًا من إقرار القانون، مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو التي لا تستوفي شروطًا معينة.
شنّ الجمهوريون هجومًا واسعًا على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق
جو بايدن
التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر
الطاقة المتجددة
في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات.
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