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إقتصاد
مصر تتصدر المشهد الدوائي في الشرق الأوسط وإفريقيا
Lebanon 24
29-06-2025
|
15:00
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حققت مصر اكتفاء ذاتيا بنسبة متقدمة في صناعة الدواء بلغت 91% بفضل
الاستراتيجية الوطنية
لتوطين صناعة الدواء في البلاد، وفق ما أعلنه
مجلس الوزراء
.
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وذكر
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري
أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الدواء مكنت البلاد من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 91%، متصدرة بذلك دول
الشرق الأوسط
وإفريقيا.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس
التزام
مصر بتعزيز الأمن الصحي الوطني، وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ووفقا للمركز الإعلامي تمتلك مصر حاليا أكبر سوق دوائي في إفريقيا، بقيمة سوقية تتجاوز 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، مع مبيعات سنوية تصل إلى 3.5 مليار عبوة، وتدعم هذه السوق قاعدة صناعية قوية تضم 179 مصنعا للأدوية و2370 خط إنتاج و1600 شركة توزيع دوائية إلى جانب حوالي 80 ألف صيدلية منتشرة في أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميا من حيث الجودة والمأمونية، ونجحت مصر مؤخرا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية التي تصل حاليا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
(روسيا اليوم)
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