تراجع تاريخيّ في معدّل البطالة بين السعوديين

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أظهرت تقديرات مسح للهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الأحد، تسجيل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين نسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2025م وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلا انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، وانخفاضا سنويا بنفس المقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م.وبلغ معدل البطالة للسعوديين 6.3% في الربع الأول من عام 2025م مسجلاً أدنى مستوى تاريخي له، وبانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، وبانخفاض سنوي بمقدار 1.3 مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، وفق تقديرات الهيئة.وأظهرت النتائج ارتفاع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م حيث بلغ 48.0%، وارتفاعا سنويا بنفس المقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2024م، بينما سجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول العام 2025م ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م حيث بلغ 51.3%، وبانخفاض طفيف على أساس سنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م.وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين 68.2% بارتفاع مقداره 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، وسجل ارتفاعا سنويا بمقدار 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م.معدل مشاركة السعودياتوأظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل في للربع الأول من عام 2025م ارتفاعاً في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 36.3%، وارتفاعا في معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليبلغ 32.5% وانخفاضا في معدل البطالة السعوديات بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 10.5% وذلك مقارنة بالربع السابق.مؤشرات سوق العملأما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليبلغ 66.4%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 63.8%، وانخفض معدل البطالة ليبلغ 4.0% بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م.معدل المشتغلين السعوديين إلى السكانأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان في الربع الأول من عام 2025م بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث بلغ 14.6%، كما ارتفع معدل مشاركتهن في القوى العاملة بمقدار 1.1 نقطة مئوية، حيث بلغ 18.4%، وارتفع معدل البطالة بينهن بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليصل إلى 20.7% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.في المقابل شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث بلغ 29.2%، وانخفض معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 33.0%، مع انخفاض في معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 11.6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024م.كما أظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الأول من عام 2025م للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25 و54 عاما) ارتفاعاً في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 1.0 نقطة مئوية حيث بلغ 65.9%، وارتفاعا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية، حيث بلغ 69.6%. كما انخفض معدل البطالة ليصل إلى 5.4% بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024م.المتعطلون السعوديونأظهرت النتائج أن 94.8% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص. وأن 58.7% من السعوديات المتعطلات و40.4% من السعوديين المتعطلين يقبلون أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة على الأكثر، كذلك أفاد 76.1% من السعوديات المتعطلات و86.3% من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر في اليوم الواحد. (العربية)