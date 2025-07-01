تراجع تاريخي للدولار... واليورو يسجل أقوى أداء نصف سنوي

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سجّلت العملة الأميركية، الثلاثاء، أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ أيلول 2021، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة من الاحتياطي حول مستقبل أسعار الفائدة.فقد استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة أعوام، بعد أن قفز 13.8 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق بحسب بيانات مجموعة بورصات .كما ظل قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.3739 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مرتفعاً تسعة بالمئة منذ بداية العام، في أفضل أداء له منذ 2016.في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2022، بعدما فقد أكثر من عشرة بالمئة من قيمته خلال النصف الأول من 2025.يأتي هذا التراجع في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تحيط بمشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، الذي أطلق شرارة خلافات حادة في بعد أن قدّر تكلفته بنحو 3.3 تريليون دولار، ما زاد القلق حول ارتفاع الدين العام الذي بلغ 36.2 تريليون دولار. (سكاي نيوز)