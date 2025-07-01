30
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تراجع تاريخي للدولار... واليورو يسجل أقوى أداء نصف سنوي
Lebanon 24
01-07-2025
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت العملة الأميركية، الثلاثاء، أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ أيلول 2021، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة من الاحتياطي
الفيدرالي
حول مستقبل أسعار الفائدة.
Advertisement
فقد استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة أعوام، بعد أن قفز 13.8 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق بحسب بيانات مجموعة بورصات
لندن
.
كما ظل
الجنيه الإسترليني
قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.3739 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مرتفعاً تسعة بالمئة منذ بداية العام، في أفضل أداء له منذ 2016.
في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2022، بعدما فقد أكثر من عشرة بالمئة من قيمته خلال النصف الأول من 2025.
يأتي هذا التراجع في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تحيط بمشروع قانون
الرئيس دونالد ترامب
لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، الذي أطلق شرارة خلافات حادة في
الكونغرس
بعد أن قدّر
مكتب الميزانية
تكلفته بنحو 3.3 تريليون دولار، ما زاد القلق حول ارتفاع الدين العام الذي بلغ 36.2 تريليون دولار. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الصين تسجل تراجعًا في التضخم السنوي للشهر الثالث تواليًا
Lebanon 24
الصين تسجل تراجعًا في التضخم السنوي للشهر الثالث تواليًا
01/07/2025 13:13:09
01/07/2025 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو
Lebanon 24
وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو
01/07/2025 13:13:09
01/07/2025 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تحول تاريخي في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز اليورو
Lebanon 24
تحول تاريخي في الأسواق العالمية: الذهب يتجاوز اليورو
01/07/2025 13:13:09
01/07/2025 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتجاوز اليورو في تحوّل تاريخي!
Lebanon 24
الذهب يتجاوز اليورو في تحوّل تاريخي!
01/07/2025 13:13:09
01/07/2025 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين... إليكم ما أقرّه مجلس النواب
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين... إليكم ما أقرّه مجلس النواب
05:38 | 2025-07-01
01/07/2025 05:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تستحوذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الهجينة في أوروبا
Lebanon 24
الصين تستحوذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الهجينة في أوروبا
04:48 | 2025-07-01
01/07/2025 04:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
Lebanon 24
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
03:04 | 2025-07-01
01/07/2025 03:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نشاط المصانع في الصين يتوسع بشكل غير متوقع
Lebanon 24
نشاط المصانع في الصين يتوسع بشكل غير متوقع
02:35 | 2025-07-01
01/07/2025 02:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:34 | 2025-07-01
01/07/2025 02:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
08:49 | 2025-06-30
30/06/2025 08:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
11:24 | 2025-06-30
30/06/2025 11:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق هذا الفنان الشهير.. نُقِلَ بسرعة إلى المستشفى وتبيّن إصابته بمرض خطير
07:35 | 2025-06-30
30/06/2025 07:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... ممثلة لبنانيّة تُغادر السعوديّة وماذا قالت عن ولي العهد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... ممثلة لبنانيّة تُغادر السعوديّة وماذا قالت عن ولي العهد؟ (فيديو)
09:15 | 2025-06-30
30/06/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:38 | 2025-07-01
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين... إليكم ما أقرّه مجلس النواب
04:48 | 2025-07-01
الصين تستحوذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الهجينة في أوروبا
03:04 | 2025-07-01
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
02:35 | 2025-07-01
نشاط المصانع في الصين يتوسع بشكل غير متوقع
02:34 | 2025-07-01
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
01:51 | 2025-07-01
رسميا.. ترامب يرفع العقوبات عن سوريا فماذا تضمن قراره؟
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24