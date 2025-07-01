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إقتصاد

الصين تستحوذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الهجينة في أوروبا

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:48
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واصلت شركات صناعة السيارات الصينية توسيع حضورها في السوق الأوروبية خلال أيار، حيث استحوذت على أكبر حصة على الإطلاق في مبيعات السيارات الهجينة، إضافة إلى أكبر نصيب من سوق المركبات الكهربائية خلال عشرة أشهر.
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تجاوزت الشركات المصنعة بقيادة شركة "بي واي دي" (BYD) و"إم جي" (MG) التابعة لشركة "إس إيه أي سي موتور كورب" (SAIC Motor Corp) حصة بلغت 9% في الفئتين معاً، بحسب بيانات صادرة عن  شركة الأبحاث المتخصصة في القطاع " داتافورس" (Dataforce).  وعند احتساب السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، تخطت تسجيلات (مبيعات) السيارات الصينية المنشأ في أوروبا نسبة 5% لأول مرة.

تضيف هذه الأرقام الأخيرة دليلاً جديداً على أن الشركات الصينية لصناعة السيارات تحقق نجاحاً ملحوظاً في اختراق أحد أكبر أسواق السيارات في العالم. وكانت ستيلا لي، المسؤولة التنفيذية في "BYD"، قد صرّحت خلال يونيو بأن أوروبا هي المنطقة الأهم بالنسبة للشركة الصينية الرائدة في صناعة المركبات الكهربائية. (بلومبرغ)
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