30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الصين تستحوذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الهجينة في أوروبا
Lebanon 24
01-07-2025
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت شركات صناعة السيارات
الصينية
توسيع حضورها في السوق الأوروبية خلال أيار، حيث استحوذت على أكبر حصة على الإطلاق في مبيعات السيارات الهجينة، إضافة إلى أكبر نصيب من سوق المركبات الكهربائية خلال عشرة أشهر.
Advertisement
تجاوزت الشركات المصنعة بقيادة شركة "
بي واي دي
" (BYD) و"إم جي" (MG) التابعة لشركة "إس إيه أي سي موتور
كورب
" (SAIC Motor Corp) حصة بلغت 9% في الفئتين معاً، بحسب بيانات صادرة عن شركة الأبحاث المتخصصة في القطاع " داتافورس" (Dataforce). وعند احتساب السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، تخطت تسجيلات (مبيعات) السيارات الصينية المنشأ في
أوروبا
نسبة 5% لأول مرة.
تضيف هذه الأرقام الأخيرة دليلاً جديداً على أن الشركات الصينية لصناعة السيارات تحقق نجاحاً ملحوظاً في اختراق أحد أكبر أسواق السيارات في العالم. وكانت ستيلا لي، المسؤولة التنفيذية في "BYD"، قد صرّحت خلال يونيو بأن أوروبا هي المنطقة الأهم بالنسبة للشركة الصينية الرائدة في صناعة المركبات الكهربائية. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
أدنوك للحفر تستحوذ على 70% من أعمال الحفر البرية لشركة "إس إل بي"
Lebanon 24
أدنوك للحفر تستحوذ على 70% من أعمال الحفر البرية لشركة "إس إل بي"
01/07/2025 15:32:17
01/07/2025 15:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع مبيعات السيارات في أوروبا
Lebanon 24
إرتفاع مبيعات السيارات في أوروبا
01/07/2025 15:32:17
01/07/2025 15:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني: سنستعين بالتكنولوجيا الهجينة لإضاءة طرقات لبنان وهناك 175 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتيّة المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي
Lebanon 24
رسامني: سنستعين بالتكنولوجيا الهجينة لإضاءة طرقات لبنان وهناك 175 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتيّة المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي
01/07/2025 15:32:17
01/07/2025 15:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في روسيا.. إنشاء منصة لاختبار محركات الطائرات الهجينة المستقبلية
Lebanon 24
في روسيا.. إنشاء منصة لاختبار محركات الطائرات الهجينة المستقبلية
01/07/2025 15:32:17
01/07/2025 15:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... ما هو مضمونه؟
Lebanon 24
بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... ما هو مضمونه؟
07:11 | 2025-07-01
01/07/2025 07:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين... إليكم ما أقرّه مجلس النواب
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين... إليكم ما أقرّه مجلس النواب
05:38 | 2025-07-01
01/07/2025 05:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع تاريخي للدولار... واليورو يسجل أقوى أداء نصف سنوي
Lebanon 24
تراجع تاريخي للدولار... واليورو يسجل أقوى أداء نصف سنوي
03:32 | 2025-07-01
01/07/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
Lebanon 24
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
03:04 | 2025-07-01
01/07/2025 03:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نشاط المصانع في الصين يتوسع بشكل غير متوقع
Lebanon 24
نشاط المصانع في الصين يتوسع بشكل غير متوقع
02:35 | 2025-07-01
01/07/2025 02:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
08:49 | 2025-06-30
30/06/2025 08:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
Lebanon 24
على البحر... ممثلة معروفة بإطلالة صيفية رائعة والجمهور يتغزّل بها (صور)
11:24 | 2025-06-30
30/06/2025 11:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... ممثلة لبنانيّة تُغادر السعوديّة وماذا قالت عن ولي العهد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد 3 سنوات... ممثلة لبنانيّة تُغادر السعوديّة وماذا قالت عن ولي العهد؟ (فيديو)
09:15 | 2025-06-30
30/06/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
14:00 | 2025-06-30
30/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:11 | 2025-07-01
بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... ما هو مضمونه؟
05:38 | 2025-07-01
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين... إليكم ما أقرّه مجلس النواب
03:32 | 2025-07-01
تراجع تاريخي للدولار... واليورو يسجل أقوى أداء نصف سنوي
03:04 | 2025-07-01
الضرائب تضع الجمهوريين أمام انقسام حاد.. وتهديد ماسك يزيد المشهد تعقيداً
02:35 | 2025-07-01
نشاط المصانع في الصين يتوسع بشكل غير متوقع
02:34 | 2025-07-01
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 15:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 15:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 15:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24